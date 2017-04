Zaev očekuje da Veljanovski preda mesto Talatu Džaferiju

Lider SDSM i nove parlamentarne većine u Sobranju Makedonije Zoran Zaev izjavio je večeras da očekuje da predsedavajući konstitutivne sednice Sobranja Trajko Veljanovski do utorka preda vođenje parlamentom novom predsedniku Talatu Džaferiju, prenosi Beta.

"Ja bih voleo da se sutra, iako je subota, Trajko Veljanovski javi Talatu Džaferiju i da izvrše primopredaju funkcije predsednika Sobranja. Ali verovatno će se to desiti u utorak. Mora da se desi", rekao je Zaev u intervjuu u emisiji Top tema televizije Telma.



Zaev, koji je kandidat parlamentarne većine za premijera, istakao je da će nakon toga Džaferi od predsednika Makedonije zatražiti mandat za formiranje vlade.



"Ivanov tada ima 10 dana da mi da madat. Zna da većina mora da pokuša da izabere premijera", rekao je Zaev, ističući da i dalje želi da dobijanje mandata bude mirnim putem uz poštovanje procedura.



On je istakao da je SDSM i do sada tražila mirne načine za rešavanje problema i da veruje da će se tako rešiti i ovaj.



Zaev je istakao da će s drugim liderima stranaka parlamentarne većine, DUI, Besa i Alijansa za Albance, otići kod Ivanova da mu garantuju da će radiiti na očuvanju jedinstvene Makedonije, dodajući da to već piše u programu buduće vlade.



Lider SDSM Zoran Zaev je ponovio da su jučerašnji napadi na poslanike parlamentarne većine u Sobranju bili planirani i da im je cilj bio da nekoliko vodećih ljudi budu ubijeni, dodajući da to dokazuje ponašanje policije, za čije je funkcionisanje nadležan šef javne bezbednosti i kadar VMRO DPMNE Mitko Čavkov, a koja je usmeravala maskirane demonstrante.



U nasilju je, pored Zaeva, ozbiljnije povređen lider Alijanse za Albance Zijadin Sela, kao i nekoliko visokih funcionera SDSM.