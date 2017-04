U Austriji zabranjen koncert Thompsona

Uprava grada Kremsmuenstera u Gornjoj Austriji zabranila je u četvrtak nastup hrvatskom glazbeniku Marku Perkoviću Thompsonu koji je trebao biti održan u subotu u lokalnoj sportskoj dvorani, javljaju austrijski mediji.



"Mi smo organizatora koncerta obavijestili da gradska dvorana više ne stoji na raspolaganju. Žao mi je da je do ovog došlo. Ja sam protiv svake vrste ekstremizma. Ubuduće ćemo malo bolje provjeravati komu izdajemo dvoranu", rekao je gradonačelnik Kremsmuenstera Gerhard Obernberger iz Austrijske narodne stranke (ÖVP).



Rekao je da nakon najnovijih saznanja o ideološkoj pozadini koncerta više "ne može jamčiti javni red i mir". Kako javlja dnevnik Oberoesterreichische Nachrichten (OÖN) uprava grada je i u kontaktu s Austrijskim uredom za zaštitu ustavnog poretka.



Gradonačelnik Kremsmuenstera se opravdava činjenicom da kod sklapanja ugovora o najmu gradske dvorane nije moglo biti jasno da se radi o manifestaciji desno-ekstremne ideologije nego da je priredba bila najavljena kao "Hrvatska večer".



Prije toga su predstavnici stranaka Zeleni, Socijaldemokratske stranke Austrije te razne inicijative koje se bore protiv desnog ekstremizma zatražile zabranu koncerta.



"Kada se već unaprijed zna da jedna ovakva manifestacija služi tomu da jednu grupu ljudi u Austriji huška protiv druge, tada tu manifestaciju treba zabraniti", rekao je parlamentarni zastupnik Zelenih Kai Oellinger a kako prenosi agencija APA.



On je ukazao na to da je Thompsonu već jednom, 2008. bio zabranjen nastup u Koruškoj ali i Njemačkoj, Nizozemskoj i Švicarskoj.



Kako javlja OÖN, organizator koncerta, vlasnik jedne zaštitarske tvrtke, Krasmidar Gadžić, ne razumije kritike na račun koncerta.



"Mi smo već imali dobra iskustva s nastupima Marka Perkovića Thompsona u Beču i nije bilo nikakvih problema", rekao je Gadžić i dodao kako "ni umjetnik niti organizator" ne žele imati veze s ideologijom koja im se pripisuje te zaključuje kako su "ta vremena prošla".



Austrijski mediji koji izvještavaju o zabrani koncerta navode i da se na njegovim nastupima ponekad izvode i pjesme koje veličaju ustaški pokret.