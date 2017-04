Pens: Američki nosač aviona uskoro u Japanskom moru

Američki nosač aviona "Karl Vinson" stići će u Japansko more za nekoliko dana, izjavio je danas u Sidneju američki potpredsednik Majk Pens.



Vašington je početkom aprila najavio da će nosač aviona "Karl Vinson" i njegova flota krenuti ka Korejskom poluostrvu, uz prethodno stajanje u Australiji, što su protumačili kao demonstraciju sile administracije američkog predsednika Donalda Trampa.



"Očekujemo da će stići u Japansko more krok nekoliko dana, do kraja meseca", rekao je Pens novinarima u Asutraliji.



On je rekao da režim u Severnoj Koreji ne treba da sumnja da SAD imaju resurse, osoblje i prisustvo u tom regionu sveta.



Tenzije izmedju SAD i Severne Koreje pojačane su posle raketnih proba Pjongjanga, ali i straha zbog pripreme šeste nuklearne probe.