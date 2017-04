Dačić ambasadorima SAD: Izjave o velikoj Albaniji opasne a ne neoprezne

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar inostranih poslova Ivica Dačić je petak, reagovao povodom izjava ambasadora SAD u Beogradu, Prištini i Tirani.

Dačić kaže da su opasne izjave premijera Albanije Edija Rame, predsednika Kosova Hašima Tačija i predsednika Skupštine opštine Bujanovac Jonuza Muslijua o ujedinjenju svih Albanaca i "stvaranju Velike Albanije", a ne da su te izjave "neoprezne" ili "ne baš pažljive", kako kažu ambasadori.



Te izjave su "opasne po mir i stabilnost Balkana i Evrope", piše u saopštenju Ministarstva inostranih poslova Srbije.



"Da li bi ambasadori tako blago reagovali‎ da je spomenuto Skoplje, grčki Epir ili crnogorski Ulcinj, kao što je Musliju srpski Niš stavio u granice Velike Albanije? Sigurno bi oštrije reagovali - kao da je udar na Srbiju nešto što se može tolerisati", ocenio je Dačić. "Sve dok se takve izjave jasno ne označe kao pretnja miru u regionu, Albanci će nastaviti sa provokacijama, kao što danas Musliju nastavlja s pričom da je vreme za ujedinjenje, čime bi trebalo da se pozabavi tužilaštvo, jer nigde na svetu nije dozvoljeno pozivanje na narušavanje teritorijalnog integriteta jedne zemlje", ukazao je vicepremijer.



Dačić je rekao da to "neće moći ni u Srbiji, jer to što je Srbija uzdržana u reakcijama i što želi da igra konstruktivnu ulogu u regionu, ne znači da je Srbija slaba. Naprotiv, to je odraz naše snage i posvećenosti miru".

"Jedno je sigurno, takve izjave nisu neoprezne, one su odraz jasne platforme svih Albanaca o Velikoj Albaniji. Juče Kosovo, danas Niš, sutra Skoplje, I tako dalje", piše u saopštenju.

"Nemojte biti neoprezni, Vaše ekselencije, da to ne uvidite na vreme, dok još nije kasno", poručio je Dačić ambasadorima SAD.