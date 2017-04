Šef Pentagona: Nema sumnje da Sirija ima hemijsko oružje

Tokom posjete Izraelu, američki ministar odbrane Jim Mattis, izjavio je da "ne može biti sumnje" da je Sirija u posjedu hemijskog oružja, te je upozorio vojsku Bašara al-Asada da je ne koristi.

"To je kršenje rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, i to će biti izdignuto na diplomatski nivo, i to bi bio veoma loš savjet da pokušaju da ga upotrijebe ponovo" rekao je Mattis na press konfrenciji sa ministrom odbrane Izraela Avigdorom Libermanom u Tel Avivu u petak.

"Imamo 100-postotne informacije da je Asadov režim koristio hemijsko oružje protiv pobunjenika" rekao je Liberman.

Damask je saopštio da je 2013., predao svoje zalihe hemijskog oružja.

Zapad je optužio sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da su njegove snage u mjestu Kan Šajkun u provinciji Idlib 4. aprila hemijskim oružjem ubili 89 osoba među njima i 20 djece.

Damask i Moskva, Asadov glavni saveznik u šestogodišnjem ratu u Siriji, ustvrdili su da je napad isceniran ili da je toksični plin iscurio kada su vladini avioni pogodili pobnjeničko skladište hemijskog oružja, što je procjena koju Zapad odbacuje.