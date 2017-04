Karakas: Ubijen vojnik, vlast optužuje demonstrante

Jedan pripadnik Nacionalne garde Venecuele ubijen je na periferiji Karakasa, a zvaničnici su za to optužili učesnike masovnih protesta protiv predsednika Nikolasa Madura.



U jučerašnjim masovnim protestima opozicije nazvanim "Majka svih demonstracija" poginula su dva opoziciona demonstranta, javili su ranije zvaničnici.



"Oni su ubili jednog pripadnika Nacionalne garde u San Antoniju de los Altos, ti takozvani mirni demonstranti", rekao je zvaničnik Diosdado Kabelo tokom svoje nedeljne televizijske emisije, optuživši opoziciju za smrt vojnika.



San Antonio de los Altos nalazi se na periferiji glavnog grada Karakasa gde su juče održane demonstracije. Smrt vojnika potvrdilo je i državno tužilaštvo.



Kabelo nije naveo kako je vojnik ubijen ali je za to optužio vodju opozicije i njegove pristalice i rekao da treba da budu sigurni da će pravda biti zadovoljena.



Žarišta nasilja trajala su do kasno noćas u više delova Karakasa i drugih gradova.



Jedan adolsecent podlegao je povredama kada je pogođen kada je grupa nepoznatih osoba na motorima otvorila vatru na okupljene opozicionare u predgrađu na severozapadu Karakasa. Jedna dvadesettrogodišnja devojka takođe je ubijena vatrenim oružjem u San Kristobalu na zapadu Venecuele.



Od početka talasa demonstracija protiv Madura 1. aprila, ukupno je pet osoba izgubilo život.



Opozicija koja želi da Maduro ode s vlasti i traži prevremene izbore, sazvala je novo okupljanje za danas.



Dva dana uoči novih demonstracija opozicije u okviru protesta započetih početkom aprila, predsednik Maduro je u ponedeljak objavio da će poslati vojsku na ulice.