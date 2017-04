Predsednica Programskog saveta RTV podnela neopozivu ostavku

Predsednica Programskog saveta Radio-televizije Vojvodine (RTV) Aleksandra Đurić Bosnić podnela je neopozivu ostavku na to mesto zbog, kako je navela, načina izveštavanja te medijske kuće koje već duže vreme nije u skladu sa osnovnim načelima novinarske profesije i odredbama Zakona o javnim servisima, prenosi Beta.

“Dosadašnja iskustva obraćanja Programskog saveta generalnom direktoru i Upravnom odboru RTV-a pokazuju da naše inicijative nisu bile uzimane u obzir ili, kada jesu, činjeno je to tada kada teme nisu bile više aktuelne i van svih razumnih rokova”, navela je Đurić Bosnić u otvorenom pismu.



Dodala je da je istu sudbinu doživela i njena poslednja inicijativa, koja je bila upućena Programskom savetu i koja je imala za cilj da generalnog direktora, Upravni odbor pokrajinskog javnog servisa, ali i celokupnu javnost pravovremeno podseti da je javni servis dužan da se pridržava principa istinitog, nepristrasnog, potpunog i blagovremenog informisanja građana.



“Javni servis je dužan da se pridržava i principa nezavisnosti uređivačke politike, principa zabrane svakog oblika cenzure i nezakonitog uticaja na rad redakcija i novinara u proizvođenju programa, on mora da primenjuje međunarodne norme i principe, a naročito da poštuje ljudska prava, slobodu i demokratske vrednosti, kao i da poštuje profesionalne standarde i kodekse”, navela je Aleksandra Đurić Bosnić.



Prema njenim rečima, uprkos činjenici da su navedeni principi već ugrađeni u Statut RTV-a, većina članova Programskog saveta nije podržala njenu inicijativu.



“Imajući u vidu da nam se razumevanje uloge Programskog saveta tako duboko razlikuje, kao i činjenicu da više ne reprezentujem većinu u ovom telu, smatram da moja pozicija predsednice Programskog saveta više nije legitimna, pa u skladu sa tim podnosim neopozivu ostavku na mesto predsednice Programskog saveta”, poručila je Aleksandra Đurić Bosnić.



Dodala je da će kao članica Programskog saveta nastaviti da se bori za pravo građana Vojvodine da u svakom trenutku budu objektivno, istinito i pravovremeno informisani, jer im je to pravo, kao pravim vlasnicima, Javnog servisa – neotuđivo.