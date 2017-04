BiH: Saobraćaj otežan zbog snježnih padavina

U Bosni i Hercegovini jutros je zbog snježnih padavina otežano saobraćanje na većini putnih pravaca, prenosi Fena.



Posebno se skreće pažnja na dionice u višim planinskim predjelima, gdje snijega na kolovozu ima od 2 do 5 centimetara. Iako je zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme bila na snazi do 15. aprila, apeluje se na vozače da na put ne kreću bez iste. To se posebno odnosi na vozače teretnih vozila s prikolicom i šlepere.

Apeluje se na vozače da prilagode vožnju trenutnom stanju i uslovima na putu. Upozorava se i na dosta slomljenog drveća koje je, pod težinom snijega, palo na kolovoz, kao i na odrone kamenja na kolovoz.



Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno.