Maduro rasporedio vojsku u Venecueli uoči demonstracija opozicije

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro objavio je da će vojska od danas biti rasporedjena u zemlji, dva dana uoči najavljenih novih demonstracija opozicije u okviru protesta započetih početkom aprila.



Predsednik je ovo najavio sinoć u televizijskom obraćanju, navodeći da će od prvog glasa petla nacionalna vojska biti na ulicama.



Državna televizija VTV pokazala kako vojnici defiluju pored ministra odbrane Vladimira Padrina u Karakasu, ali danas nisu vidjenje vojne patrole u glavnom gradu Venecuele.



"Počinjemo nedelju sa mnogo žustrosti, s mnogo borbenog duha u očekivanju 19. aprila", rekao je ministar na televiziji.



U sredu 19. aprila obeležava se godišnjica revolucije iz 1810. koja je dovela do nezavisnosti zemlje, a za isti dan je opozicija najavila organizaciju velikih protesta.



Ministar je rekao da nedelja počinje s "mnogo žestine, mnogo borbenog duha u susret 19. aprilu" i dodao da će se založiti za "čast bolivarske milicije" ali da je to "poziv na mir, razumevanje" i da "ne žele konfrontaciju".



Opozicija je najavila da će na demonstracijama nazvanim "majka svih demonstracija", da traži prevremene izbore. Vlada je za isti dan pozvala da se sprovede marš marševa, što izaziva strah o mogućim novim sukobima.



Od početka aprila širom zemlje organizovan je talas demonstracija protiv "čavista" po imenu bivšeg predsednika Uga Čaveza, na vlasti od 1999. do 2013. koje su obeležene sukobima sa policijom. Pet demonstranata je poginulo, a stotine je povredjeno ili uhapšeno tokom demonstracija.