Optužnica protiv bivše predsednice Južne Koreje

Tužilaštvo Južne Koreje saopštilo je da je danas podiglo optužnicu protiv bivše predsednice Park Geun-hje zbog umešanosti u korupcionaški skandal i prosledilo njen slučaj Krivičnom sudu, prenosi Beta.



Park se nalazi u pritvoru od 30. marta kada je uhapšena i saslušana u okviru skandala o korupciji i zloupotrebe vlasti, kao i zbog otkrivanja nekih državnih tajni - a to je dovelo i do njenog opoziva krajem prošle godine.



Očekuje se da će suđenje početi narednih nedelja i da će tokom procesa, koji bi mogao potrajati i do šest meseci, ostati u zatvorskoj ustanovi blizu Seula.



Park je optužena da je s bliskom prijateljicom i saradnicom iznuđivala novac od velikih kompanija, uzimala mito i da je zloupotrebljavala položaj.



Više miliona Južnokorejaca je zbog tih navoda mesecima organizovalo proteste zahtevajući njenu ostavku. Parlament je u decembru glasao za opoziv predsednice, a Ustavni sud je 10. marta doneo konačnu odluku o njenom opozivu.



Park je negirala sve optužbe.