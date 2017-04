AP: Predsednici SAD i Kine približili stavove

SAD i Kina postigli su izgleda neobičnu pogodbu - američki predsednik Donald Tramp rekao je da neće označiti Peking kao manipulatora valutom i izrazio uverenje da će mu kineski predsednik Si Djinping pomoći povodom sve veće pretnje Severne Koreje, prenosi Asošijeted pres (AP).

Još jedan ishod diplomatskih prepirki je i iznenadjujuća kineska uzdržanost u UN prilikom glasanja o rezoluciji kojom se osudjuje napad hemijskim oružjem u Siriji, navodi AP.

Tramp je juče pozdravio bliskost sa Sijem koju je izgradio tokom prošlonedeljnog sastanka na Floridi i koja je izgleda dovela do momentalnog smanjenja tenzija povodom neuravnotežene trgovinske razmene dve zemlje, ali i do napora da se Severna Koreja spreči da razvije nuklearne projektile sa dometom do SAD.

"Mislim da on želi da nam pomogne povodom Severne Koreje", rekao je Tramp za kineskog predsednika i pohvalio Kinu zbog vraćanja brodova s ugljem koji Severna Koreja prodaje Kini s kojom ta zemlja obavlja oko 90 odsto trgovine.

Tramp je načinio oštar zaokret rekavši da neće označiti Kinu kao manipulatora valutama, što je tokom kampanje obećavao da će učiniti i što bi, da je ispunio, dovelo do povećanih carina na uvoz kineske robe. Tramp je tom optužbom na račun Kine objašnjavao gubitak radnih mesta u SAD, pošto svesno potcenjena valuta poboljšava kineski izvoz i veštački obara cene, što sve ide na račun američkih proizvodjača.

"Oni nisu manipulatori valutom", rekao je Tramp juče za Vol strit džurnal i dodao da Kina mesecima nije manipulisala valutom, kao i da bi američko označavanje Kine kao manipulatora moglo da ugrozi razgovore s tom zemljom o Severnoj Koreji.

On je ponovio da bi trgovinska pitanja mogla da budu deo dogovora o većoj saradnji povodom Severne Koreje, a prošle nedelje je rekao Siju: "Način da sklopite dobar trgovinski sporazum jeste da nam pomognete sa Severnom Korejom, u suprotnom ćemo to morati sami. I to će takodje biti u redu. Ali to da ćemo biti sami znači da ćemo biti sa mnogo drugih država."

Tramp je pohvalio i neočekivan potez Kine, njihovu uzdržanost prilikom glasanja u UN. Dok je Peking u vreme Trampovog prethodnika Baraka Obame zajedno s Moskvom stavio veto na nekoliko rezolucija zapadnih zemalja, Kina ovaj put nije uložila veto na rezoluciju kojom se osudjuje prošlonedeljni napad hemijskim oružjem u sirijskoj provinciji Idlib.

Napredak u odnosima s Kinom poklopio se s pogoršanjem odnosa SAD i Rusije, s kojom je Tramp obećavao uspostavljanje novog partnerstva. On je juče rekao da su američko-ruski odnosi dostigli "najniži nivo ikada" usled razmimoilaženja povodom situacije u Siriji.

Tramp i Si razgovarali su telefonom u utorak uveče, nekoliko dana posle njihovog dvodnevnog samita na Floridi, dok su se Tramp i Putin čuli prošle nedelje posle bombaškog napada u metrou u Sankt Peterburgu.

SAD pritsikaju Kinu da upotrebi svoju moć prema Severnoj Koreji, koja je prošle godine izvela dve podzemne nuklearne eksplozije i više od 20 raketnih proba i koja je sve bliže razvoju nuklearnog projektila koji bi mogao da dosegne do kopna SAD-a.