Mahmud Ahmadinedžad se kandidovao za predsednika Irana

Bivši iranski predsednik Mahmud Ahmadinedžad podneo je danas kandidaturu za predsedničke izbore u maju, uprkos savetu ajatolaha Ali Hamneija da to ne čini, prenosi Beta.



Nakon podnošenja kandidature, Ahmadinedžad je novinarima rekao da tako pomaže svom nekadašnjem potpredsedniku i bliskom saradniku Hamidu Bagaeiju.



Ahmadinedžad je ranije rekao da se neće kandidovati jer mu je vrhovni lider Irana ajatolah Ali Hamnei savetovao da to ne čini, ali je danas rekao da je to bio "samo savet".



Očekuje se da će se i sadašnji predsednik Irana Hasan Ruhani, umereni političar koji je ispregovarao nuklearni dogovor sa svetskim silama, kandidovati za novi mandat.