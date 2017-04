Ivanišević: Migracije ne povezivati sa terorizmom i kriminalom

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nenad Ivanišević izjavio je u ponedeljak na Paliću da se migracije ne mogu povezivati sa terorizmom, kriminalom, kao ni sa ugrožavanjem bezbednosti.



Ivanišević je rekao novinarima u pauzi skupa “Migracije kao bezbednosni izazovi: Zapadno-balkanska ruta”, koja se održava na Paliću, da "ne možemo migracije nikako povezivati ni sa terorizmom, ni sa kriminalom", prenosi Beta.



"Ni jedan napad ni u Londonu, ni u Parizu, ni u Briselu nisu izveli ljudi koji su došli tokom migracija, nego su ti ljudi svi rođeni na teritoriji Evropske unije", kazao je Ivanišević.



On je rekao da gde god ima ljudi, postoji mogućnost i za incidente i dodao da MUP reaguje i da će svako ko krši zakon biti procesuiran.



“Na (novosadskom) Egzitu bude i nekoliko desetina hiljada ljudi koji naprave mnogo više incidenata nego što je napravilo million ljudi koji su prošli kroz Srbiju”, kazao je Ivanišević.



On je podsetio da Srbija i Mađarska imaju dijametralno suprotne politike oko pitanja migranata, a da o svim drugim pitanjima imaju "istorijski visok" nivo odnosa.



“Osnovni problem je što se Evropa nije snašla i što nije utvrdila jedinstvenu politiku. Mi danas, tri godine od početka migrantske krize, ne znamo šta je to evropska politika u oblasti migracija i to je razlog zbog čeka svaka država donosi drugačije odluke”, smatra Ivanišević.



Pokrajinski ombudsman Vojvodine Zoran Pavlović rekao je da svi migranti u Srbiji imaju jednaka prava, i da ih treba zaštititi na najbolji mogući način.



“Migranti imaju pravo u Srbiji na zdravstvenu zaštitu, odgovarajući smeštaj, ishranu. S obzirom da postoje određena zadržavanja na njihovom putu ka željenim državama, moramo da reagujemo možda još i bolje nego što to činimo u ovom trenutku”, kazao je Pavlović.



Dodao je da u ovom trenutku kancelarija Pokrajinskog ombudsmana nije dobila pritužbe građana koji prolaze kroz Srbiju.



Skup su organizovali beogradski Institut za medjunarodnu politiku i privredu, Fondacija Hanns Seidel i Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman.