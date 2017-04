Šest ranjenih u napadu u Stohkolmu otpušteno iz bolnice

Stokholmska bolnica Karolinska saopštila je u subotu da je šest od 15 ranjenih u jučerašnjem napadu u centru grada otpušteno nakon tretmana dok je osam odraslih i jedno djete ostalo u bolnici.

Četiri osobe su ubijene kada se vozač otetog kamiona zario u grupu pješaka u centru Stockholma.

Švedska policija saopćila je da je ughapsila čovjeka koji je "vjerovatno" vozio kamion.

"Da, to je tačno, to je vjerovatno on", izjavio je policijski portparol Lars Bystrom za Associated Press.

Bystrom je odbio komentarisati izvještaje švedskih medija da je uhapšena osoba tridesetdevetogodišnjak iz Uzbekistana.