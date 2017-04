Vučić: BiH je 'bure baruta', protesti u Srbiji znak demokratije

Novoizabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je Bosna i Hercegovina prijetnja stabilnosti u regionu i da bi probleme mogli da izazovu odnosi između Bošnjaka i Hrvata.

"Šta god se desilo u Makedoniji, šta god se desilo u Prištini, to ne može da se poredi sa onim što bi moglo i za šta se nadamo da se nikad neće desiti u BiH", rekao je Vučić za portal Politico.

On ističe da su lideri u Bosni i Hercegovini ljubazni jedni prema drugima, ali da nije vidio da su pričali o važnim pitanjima.

"Kada se zadubite u detalje, vidite da nema mogućeg dogovora na vidiku. Svi se bore za svoje teritorije i svoja prava", rekao je Vučić.

On kaže da je tokom nedavnog sastanka lidera regiona u Mostaru od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dobio uvjeravanje da neće biti nikakvih referenduma o otcjepljenju.

Vučić smatra da su tješnji ekonomski odnosi jedini način za prevazilaženje regionalne nestabilnosti, naročito u BiH, koja je "bure baruta".

Povodom 25 godina od početka rata u BiH, Vučić je rekao da je od tada štošta naučio.

"Ja sam ponosan Srbin i uvek ću biti za svoj narod, ali naučio sam da sagledam stvari iz ugla drugih ljudi i da shvatim šta oni vide i osećaju. Moramo poštovati i njihove poglede, a ne gledati samo na sebe", rekao je Vučić.

On se založio za ekonomsko i tržišno povezivanje država bivše Jugoslavije i Albanije, jer bi to podiglo njihove privrede i osnažilo regionalnu saradnju.

"Ako bi se drugi složili sa ovim planom, postali bismo tržište od 20 miliona ljudi, što je vrlo značajno, jer bi mogli da privučemo mnogo više investitora. Mislim da to i ostali razumeju", rekao je Vučić.

Na pitanje da li želi da stvori novu Jugoslaviju, Vučić je naveo da je riječ o staroj Jugoslaviji plus Albaniji.

"To je politička ideja bez ugrožavanja suvereniteta tih država. Podići će naše ekonomije. Nama je potrebna stopa rasta od četiri do pet odsto godišnje, a ne tri. To nije dovoljno", naveo je Vučić.

Komentarišući proteste protiv izbornih rezultata u Srbiji, Vučić je naveo da uvijek postoje ljudi koji nisu zadovoljni izbornim rezultatima, ali da je na protestima u velikim gradovima u Srbiji riječ o ličnoj mržnji prema njemu.

"Dozvolili smo proteste, nije bilo intervencija, jer je to pravi znak demokratije, na šta sam vrlo ponosan", rekao je Vučić.