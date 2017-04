Antonio Alvarez III: Pred nama je težak posao u Agrokoru

Antonio Alvarez III, novi upravnik kompanije Agrokor, po želji ruskih banaka kojima ta kompanija duguje novac, u utorak je stigao u Zagreb i nedugo nakon toga se obratio javnosti, poručujući da će učiniti sve da uvede stabilnost u poslovanje Agrokora.

"Prioritet i prvi zadatak bit će nam stabilizacija u poslovanju Agrokora i zaustavljanje krize, to je sve što za sada mogu reći", poručio je Alvarez, prenose mediji.



Na početku obraćanja novi upravnik Agrokora je predstavio svoj tim, koji će u narednom periodu pokušati stabilizirati poslovanje kompanije.

Novinare je najviše interesovalo šta će biti s radnim mjestima, no Alvarez je kazao da će sve učiniti da se sačuvaju radna mjesta, ali da ništa ne može obećati.



"Imenovala me kompanija, ali ja sam nezavisan stručnjak. Ne sarađujem ni skim drugim. Moja ključna uloga je pomaganje raznim skupinama, da se zaštite radna mjesta, da se očuvaju odnosi sa dobavljačima. Nisam siguran da ćemo uspjeti, ali pokušat ćemo", rekao je.



Naglasio je za sada ne može reći hoće li doći do otpuštanja radnika.



"Prerano je reći. Na moja dva prošla projekta to nismo trebali učiniti. Dat ćemo do sebe. Ovo je kompanija koja mora biti produktivna, a došlo je do gubitka povjerenja. Moramo se pobrinuti da popravimo ovu situaciju", rekao je Alvarez.



Više puta je ponovio da nema nikakvih jamstava.



"Mi pružamo transparentnost i nezavisnot. Ne znam šta će se dogoditi u srednjem roku, ali moramo zaustaviti ovu krizu", zaključio je Alvarez.



Podsjećamo, u nedjelju navečer potpisan je standstill ugovor između banaka članica koordinacijskog odbora finansijskih vjerovnika i Agrokora, a službeno je stupio na snagu potpisom svih uključenih strana, izvijestili su iz Erste banke.



Cilj standstill ugovora je olakšati napore kompanije u rješavanju pitanja likvidnosti i podmirivanja dospjelih obveza prema dobavljačima, osigurati nastavak kontinuiteta operativnog poslovanja i zaštite vrijednosti koncerna, kao i predstaviti osnovu za njegovo održivo restrukturiranje.



Iz Erste banke tada su napomenuli da će se upravljački tim kompanije osnažiti uvođenjem funkcije "chief restructuring officera", ključne osobe za provedbu programa stabilizacije, a tokom procesa restrukturiranja funkcije top menadžmenta bit će popunjene nezavisnim iskusnim stručnjacima.