Stefanović i Đorđević na obilježavanju dana policije RS

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je u utorak u Banjaluci na svečanosti povodom 25 godina MUP-a Republike Srpske, da su policije Republike Srbije i Republike Srpske odlučne da se suprostave svim bezbednosnim izazovima, da očuvaju stabilnost i učine sve da se građani osećaju sigurno.



"Suočeni smo sa brojnim izazovima i nestabilnostima u regionu. Potencijalni teroristički napadi postaju realna pretnja u čitavom svetu, a i naš region nije bio poštedjen", rekao je Stefanović, a saopštio MUP Srbije.



On je rekao da je borba protiv terorizma tačka koja dodatno povezuje MUP Srbije i Republike Srpske.



"Važno je da ne dozvolimo da se ikada neki sličan scenario dogodi u Republici Srbiji ili Republici Srpskoj ili ma gde drugde", rekao je Stefanović.



On je kazao da su krijumčari oružja, trgovci ljudima i narkodileri "odavno u saradnji prevazišli državne granice" i da njihovo kriminalna delovanja ne ugrožavaju samo bezbednost, već i ekonomski napredak i demokratske procese.



Stefanović je rekao da je neophodno da države regiona "ostanu imune" na svaki pokušaj narušavanja stabilnosti".



"Mi to prijateljstvo i bratski odnos (sa Republikom Srpskom) nikada nećemo zaboraviti, niti će se to ikada promeniti", rekao je Stefanović.



Pre akademije, Stefanović položio je venac na spomen-ploču pripadnicima MUP-a Republike Srpske.



Ministar unutrašnjih poslova Srbije u Banjaluci je odlikovan Zlatnom značkom policije RS.



Obeležavanju Dana policije RS prisustvuje i ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević.