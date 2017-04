Odbijen zahtev Polanskog da se vrati u SAD

Američki sudija odbacio je zahtev francuskog reditelja poljskog porekla Romana Polanskog da mu se dozvoli da se vrati u SAD bez pretnje zatvora, četiri decenije pošto je pobegao iz te zemlje zbog optužbe za silovanje maloletnice.



Sudija Skot Gordon odlučio da odbaci zahteve s tim u vezi, navodi se u pisanoj odluci višeg suda u Los Anđelesu, objavljenoj sinoć.



Ovom odlukom suda zadržava se status kvo u odnosu na Polanskog, i ukoliko se vrati na američko tlo može biti uhapšen, 42 godine posle dogadjaja.



Polanski je optužen da je drogirao i zatim silovao jednu 13-ogodišnju devojčicu u kući Džeka Nikolsona 1977. godine. On je priznao da je imao seksualni odnos sa njom kada su teže optužbe odbačene i proveo je 42 dana u pritvoru pre nego što je pušten uz kauciju. On je tada pobegao za Francusku 1978. i nikad se više nije vratio u SAD.



Preko svog advokata Arlanda Brauna koji je rekao u sudu u Los Andjelesu da je 83-ogodišnji reditelj već "izdržao svoju kaznu", Polanski je preneo da bi želeo da se vrati u SAD da stavi tačku na taj slučaj.



Sudija Gordon je u odluci ocenio da "nema dovoljne ili ubedljive osnove da se preispita to pitanje". Pored toga sudsko veće je ustanovilo da Polanski nije "dao dovoljno uverljivih i prihvatljivih dokaza, ili pravnih argumenata za podršku svog zahteva", navodi se u odluci suda na 13 strana.



Advokat Polanskog je rekao za Frans pres da je ovo još jedan pokušaj višeg suda u Los Andjelesu da pokrije ranije loše ponašanje i govorio o "korupciji" u sudskom sistemu. Advokat je rekao da ta odluka nema nikakvog smisla.



Novo ročište o ovom slučaju trebalo bi da bude održano 26. aprila, rekao je advokat Braun.