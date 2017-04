Plenković: Vlada Hrvatske podržava svaki dogovor koji stabilizuje Agrokor

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da njegova vlada podržava sve mjere koje će omogućiti kvalitetno restrukturiranje i poboljšanje likvidnosti kompanije Agrokor.

On je poslije sastanka sa predstavnicima dvadesetak dobavljača Agrokora novinarima rekao da se radi na smirivanju ukupne političke situacije izazvane finansijskim problemima Agrokora i da Vlada Hrvatske razgovara i sa predstavnicima te kompanije i kreditora, prenijela je Hina.

Podsjetio je da je vlada pripremila nacrt zakona o izvanrednoj upravi u sistemski važnim kompanijama, u javnosti nazvan lex Agrokor, o kojem se Sabor raspravljati u srijedu.

"Vlada Hrvatske želi podržati svaki napor koji će dovesti do dogovora svih zainteresiranih aktera, dakle od same kompanije pa do predstavnika povjerioca, koji uključuju i kreditore, banke i dobavljače, i domaće i inozemne, s obzirom da je Agrokor kompanija koja ima rasprostranjenu poslovnu djelatnost u niz zemalja našega okruženja", rekao je Plenković.

Predstavnik dobavljača, Josip Budimir iz Franka je rekao da njima ne odgovara dinamika sprovođenja postignutog dogovora Agrokora i kreditora (stendstil aranžman) te da smatraju da im treba "leks Agrokor".