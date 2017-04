Guteres pozvao obe strane u Ukrajini da se pridržavaju primirja

Generalni sekretar UN Antonio Guteres pozdravio je novi dogovor o prekidu vatre između Ukrajine i proruskih separatista na istoku zemlje i pozvao ih da ga se pridržavaju.



Portparol UN Stefan Dijaric izjavio je sinoć da je Guteres veoma zabrinut zbog "sudbine civila" i da se nada da će dogovor dovesti do napretka po socijalnim, ekonomskim, humanitarnim i političkim pitanjima.



Sporazum koji su najavile Rusija, Ukrajina i OEBS poziva na pridržavanje dogovora o prekidu vatre i na povlačenje teškog naoružanja do subote.



Mirovni sporazum iz 2015. godine, u čijem su postizanju posredovale Rusija, Francuska i Nemačka, pomogao je da se smanji opseg borbenih dejstava, ali nasilje je nastavljeno dok su propadali pokušaji da se dodje do političkog rešenja.