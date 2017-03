Vigemark: BiH mora doneti teške odluke

Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark izjavio je da će Bosni i Hercegovini biti potrebna promena Ustava da bi postala članica EU.



"BiH ne može biti ostavljena izvan toga. Hrvatska je već članica, Srbija je ozbiljan kandidat koji otvara niz poglavlja u procesu pristupanja, zato je potrebno da BiH ubrza svoj put i ne dopusti da se zaglavi na političkim previranjima kao što su ustavne reforme", rekao je Vigemark za "Večernji list", izdanje za BiH.



Navodeći da je BiH u poslednje dve godine postigla veliki napredak na evropskom putu, dodavši da EU iskreno želi da zemlje, poput BiH, budu njene članice i da se ozbiljno radi u tom smeru, ali da je "za ples potrebno dvoje".



Vigemark je ocenio da u BiH nije problem Dejtonski sporazum, već interesi, od kojih su neki i nacionalni, koji koriste složenu strukturu zemlje.



"Sada smo došli do jedne prelomne tačke kada se moraju doneti teške, a ne kozmetičke odluke", naglasio je on.



Prema njegovim rečima, Bosni i Hercegovini je, pre svega, potrebno unapređenje privrede, bolja perspektiva za građane, a da to podrazumeva neminovnu transformaciju.



"Nemoguće je zadržati status kvo, a istovremeno biti verodostojan podnosilac zahteva za članstvo u EU. Ako neko misli da nekim čudom BiH može ostati neizmenjena, onda odmah mogu reći da greši", dodao je Vigemark.