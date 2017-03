Poljski konzulati u Ukrajini zatvoreni do daljnjeg

Svi poljski konzulati u Ukrajini zatvoreni su od juče zbog granatiranja konzulata Poljske u Lucku na zapadu Ukrajine, saopštilo je poljsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Poljska ih, kako se navodi, neće otvoriti do daljeg, odnosno dok Ukrajina ne pojača mere obezbeđenja tako da garantuje efikasnu zaštitu,



"Svi poljski konzulati zatvoreni su do daljnjeg. Ne preuzimaju zahteve za vize od Ukrajinaca, ni građana drugih zemalja a takođe ne obrađuju zahteve za Kartu Poljaka. Nastavljamo samo konzularnu brigu za građane Poljske koji se nađu u Ukrajini i pružamo im konzularnu pomoć u iznenadnim situacijama", kazao je danas poljskoj televiziji Polsat, Karol Jašovski, portparol ambasade Poljske u Kijevu, prenosi Beta.



Za sada nepoznati počinioci ispalili su u noći između utorka i srede jednu granatu, sa rastojanja od 75 metara na zgradu poljskog konzulata u Lucku. Granata je napravila rupu od 70 centimetara i za svega 20 centimetara je promašila prozor na poslednjem spratu.



Niko nije povređen pošto je zgrada bila tokom noći prazna jer svi zaposleni stanuju drugde.



Poljski konzul u Lucku Kšištog Savicki označio je to terorističkim napadom sa ciljem da se pobiju ljudi.