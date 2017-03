Saša Ćurguz osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina

Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas Sašu Ćurguza na zatvorsku kaznu od 15 godina zbog počinjenog ratnog zločina na području Bihaća tokom rata u BiH.



Ćurguz je proglašen krivim jer je kao pripadnik Izviđačkog voda 15. bihaćke brigade Vojske Srpske Republike BiH počinio progon civilnog bošnjačkog stanovništva zbog nacionalne i verske pripadnosti, nečovečnim postupanjem i ubistvima, na području nekadašnje Srpske opštine Bihać, prenosi Beta.



U presudi se navodi da je Ćurguz učestvovao u "širokom i sistematičnom napadu" vojske i policije RS protiv bošnjačkog civilnog stanovništva, koji je trajao od maja do kraja jula 1992. godine na području nekadašnje Srpske opštine Bihać, uključujući naselja Ripač, Ćukovi, Orašac, Klisa i Kulen Vakuf.



U presudi se navodi i da će optuženom u kaznu zatvora biti uračunato vreme koje je proveo u ekstradicionom pritvoru, kao i vreme koje je proveo u pritvoru.



Sud je doneo rešenje kojim je optuženom Ćurguzu produžen pritvor zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga, a koji će trajati najduže do 30. decembra 2017. godine ili do nove odluke Suda.



Srbija je u februaru prošle godine na zahtev Tužilaštva BiH izručila Ćurguza BiH.