Granatiran konzulat Poljske u zapadnoj Ukrajini, Varšava optužuje Rusiju

Na konzulat Poljske u Lucku na zapadu Ukrajine noćas je ispaljena granata u trenutku kada je u zgradi bilo samo obezbeđenje, a poljsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ambasadora Ukrajine u Varšavi i sprema protestnu notu, javlja agencija Beta, pozivajući se na lokalne medije.



"Granata je pogodila poslednji sprat i napravila je rupu prečnika 70 centimetara. Udarila je 20 centimetara iznad prozora prostorije u kojoj je spavao čovek. Da je udarila niže desila bi se strašna tragedija", rekao je poljskim medijima konzul u Lucku Kšištof Savicki.



Lokalni ukrajinski mediji naveli su da je eksplozija bila tako jaka da se čula u selu udaljenom šest kilometara.



Ambasador Ukrajine u Varšavi hitno je pozvan u poljsko Ministarstvo spoljnih poslova.



"Od ukrajinskih vlasti očekujemo pojačanu zaštitu naših diplomatskih predstavništava, kao i hitnu istragu, hapšenje i kažnjavanje krivaca", saopštilo je ministarstvo.



Šef poljskog Biroa za nacionalnu bezbednost Pavel Soloh rekao je da je napad na konzulat provokacija, a on kao i predsednik Senata poljskog parlamenta Stanjislav Karčevski upiru prstom u Rusiju.



"To je vrlo uznemirujuća situacija. Konzulat je blizu granica sa Poljskom, to je zapadna Ukrajina. Nesumnjivo je to provokacija. Pitanje je ko stoji iza nje i sa kakvim ciljem. Poznat je kontekst agresije Rusije protiv Ukrajine", kazao je Soloh.



Karčevski je takođe izjavio da je ubeđen da "treća" strana pokušava da pogorša odnose Poljske i Ukrajine.



Poslednjih meseci u Ukrajini su nekoliko puta oskrnavljeni spomenici i groblja Poljaka, žrtava etničkih čišćenja i masakra od strane ukrajinskih nacionalista i nacista u vreme Drugog svetskog rata, a ukrajinski zvaničnici optužuju Rusiju da finansira te vandalske napade na groblja, kako bi sukobila Poljsku i Ukrajinu.