Ministar odbrane Srbije: Jačati operativne sposobnosti vojske

Ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević izjavio je da je briga o bezbednosti građana kroz jačanje operativne sposobnosti Vojske Srbije usklađena s rastom ekonomije i poboljšanjem materijalnog položaja građana.

"Nama je interes da vojska bude najmodernija i najbolje opremljena, da jača operativne sposobnosti, da može da zaštiti svoje građane, svoju teritoriju, svoje nebo i u tom pravcu razvijamo sve planove", rekao je Đorđević za Radio-televiziju Srbije i dodao da se proces modernizacije VS odvija po kratkoročnim i dugoročnim planovima.

Prema njegovim rečima, planovi modernizacije prvenstveno podrazumevaju opremanje VS protivvazdušnom odbranom.

Naveo je da su Rusi zainteresovani da dođu u Srbiju , kako bi se otvorio novi centar za modernizaciju i remont helikoptera MI, ističući da je i Srbija zainteresovana za to. "Sve ide u pravcu da to vrlo brzo zaživi. Prvo će to biti jedan mali regionalni centar, koji bi trebalo da izraste kasnije u veliki moderan centar za celu Jugoistočnu Evropu", rekao je Đorđević.

On je rekao da će remont šest MIG-ova 29 iz Rusije biti izvršen u Srbiji, navodeći da je u interesu zemlje da zaposleni u Vazduhoplovno tehničko - remontnom zavodu "Momo Stanojlović" učestvuju u remontu.

"Čekamo da predsednik (Rusije Vladimir) Putin potpiše ukaz o vojno-tehničkoj pomoći i u zavisnosti od formulacije tog ukaza - da li će biti pomoć ili po vojno-tehničkom sporazumu tako će biti i isporuka", rekao je Đorđević.