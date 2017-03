HRW: Evropski komesar da izvrši pritisak na Mađarsku

Novi zakon u Mađarskoj koji omogućava automatsko pritvaranje migranata koji uđu u zemlju stupiće danas na snagu, i to u danu kada komesar EU za migracije Dimitris Avramopulos dolazi u posetu Budimpešti zbog "ozbiljnih razgovora" sa mađarskim vlastima o tome da li su zakon i druge uvedene mere u skladu sa evropskim standardima, prenosi Beta.



To je poslednji u nizu uvredljivih zakona i politika osmišljenih da otežaju podnošenje zahteva za azil u Mađarskoj, ali i neprijatan i opasan za one koji to učine, navela je međunarodna organizacija Hjuman rajts voč (Human Rights Watch - HRW).



Evropska komisija bi trebalo osigura da države u EU poštuju standarde unije, uključujući pravo na azil i zaštitu ljudskih prava, međutim ta institucija EU se nerado bavila pitanjem odgovaranja Mađarske za dela protiv tražilaca azila, koja su počela zaustavljanjem njihovog prolaza podizanjem zidova na granici i njihovog krivičnog gonjena, pa čak i prinudnim, ponekad nasilnim, vraćanjem na granicu Srbije, navodi HRW.



Dodaje se da Mađarska sada želi da svako ko traži zaštitu prođe kroz nepravednu proceduru dok je pritvoren u "tranzitnoj zoni".



Hjuman rajts voč ocenjuje da je teško izbeći zaključak da je neuspeh Evropske komisije da izvrši pritisak na Mađarsku podstakao druge zemlje EU da zauzmu sličan pristup.



Zbog kredibiliteta vrednosti EU, za dobrobit tražilaca azila u Mađarskoj i u cilju zasutavljanja drugih članica EU u nameri da slede tu zemlju, Avramopoulos treba da zahteva od Mađarske da promeni pravac, navodi HRW.



Mađarski parlament izglasao je početkom marta ponovno uvođenje sistematskog pritvaranja migranata koji uđu u Mađarsku, meru koju je 2013. Budimpešta ukinula pod pritiskom Evropske unije i Visokog komesarijata UN za izbeglice UNHCR.



Prema zakonu, migranti će do konačne odluke o njihovom zahtevu za azil biti zadržani u "tranzitnim zonama" na granici sa Srbijom i Hrvatskom.



Ova mera će se odnositi na novopridošle kao i na tražioce azila koji već borave u Mađarskoj, a kojih je prema podacima iz februara bilo njih 586.



Zahtev za azil u Mađarskoj je 2016. godine podnelo 29.432 migranta, ali samo 425 dobilo je azil u toj zemlji.