Ivanić: Tenzije u regionu nepovoljno utiču na BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je u Banjaluci da se tenzije u regionu nepovoljno odražavaju na BiH i izrazio uvjerenje da će u najskorije vreme doći do njihovog smirivanja.



Kako je saopšteno iz Predsjedništva BiH u ponedjeljak, Ivanić je to rekao na sastanku sa delegacijom Odbora direktora Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) sa kojom je razgovarao o političkim i ekonomskim prilikama u BiH i regionu, procesu približavanja EU i ispunjavanju obaveza iz Reformske agende.



Sagovornici su se saglasili da bi, zbog visoke nezaposlenosti u BiH, od presudnog značaja bila veća podrška u oblasti privatnog preduzetništva, što bi na najbolji način doprinijelo boljoj ekonomskoj perspektivi Republike Srpske i BiH, navodi se u saopštenju.



Ivanić je podržao nastavak aktivnosti EBRD-a na razvoju infrastrukture u BiH, posebno Koridora 5C, kao i razvoju lokalnih zajednica.



On smatra da bi reforma komunalnih preduzeća na nivou opština doprinijela boljem kvalitetu usluga, od čega bi prvenstveno građani imali korist.