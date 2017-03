Vučić u ponedeljak u Moskvi sa Putinom

Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u ponedeljak u Moskvi, u Kremlju, s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Do posete dolazi uoči predsedničkih izbora u Srbiji, zakazanih za 2. april, na kojima je Vučić kandidat.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je u petak taj susret, ne navodeći detalje.

U Vučićevoj delegaciji biće i ministri odbrane i rada, Zoran Đordjević i Aleksandar Vulin.

Vučić je najavio da će u Rusiji razgovarati o ekonomskoj, vojno-tehničkoj i saradnji u namenskoj industriji, kao i o saradnji u oblasti turizma.

On je kazao da će sa Putinom razgovarati "u četiri oka" kao i da će delegacija Srbije, održati zaseban sastanak s predstavnicima Vlade Rusije.

"Prva tema je naša ekonomska saradnja, zbog pada rublje i cena nafte i gasa, došlo je do pada naše robne razmene. Razgovaraćemo o preradi voća i povrća, o 'Agrokoru' čiji vlasnik postaje 'Sberbanka', o mogućoj saradnji u namenskoj industriji gde koristimo šasije KAMAZ-a", kazao je premijer Srbije.

On je najavio i da će sa ruskim zvaničnicima razgovarati o vojno-tehničkoj saradnji dve zemlje.

"Očekujemo uskoro finalizaciju jednog dela te saradnje. Nama ne treba samo policijska zaštita neba, zato ćemo razgovarati o nabavci protivavionskih sistema, verovatno sistema Buk", rekao je Vučić.

Vučić je poslednji put bio u Moskvi, u nezvaničnoj poseti, krajem prošle godine, kada je razgovarao s minsitrom odbrane Sergejem Šojguom, i otom izjavio da je dogovorena isporuka šest aviona tipa "MIG-29", 30 tenkova i druih oklopnih vozila.

On je tada najavio skoro potpisivanje sporazuma, ali do sada, po izvorima srpske i ruske strane, do toga nije došlo, podseća agencija Beta.