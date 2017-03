Vesna Pešić: Vučić ne uništava samo DS već i srednju klasu

"Aleksandar Vučić ne uništava samo Demokratsku stranku, koja je centralna stranka srednje klase i noseći stub demokratije, on uništava i samu srednju klasu, biračko telo te i sličnih stranaka, na kojima svugde počiva demokratija", ocenjuje u intervjuu nedelje za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić. U intervjuu za RSE takođe ističe da će veliki uspeh opozicije biti ukoliko Vučić ne pobedi u prvom krugu, kao i to da se u drugom mogu dogoditi i iznenađenja, s obzirom na to da neki ozbiljni istraživači javnog mnenja svedoče da 20 odsto građana hoće da izađe na izbore, ali da u anketama, iz straha, odbijaju da kažu za koga će glasati. (Video: Ognjen Zorić)