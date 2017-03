U Srbiji oko 2.100 dece migranata kojima je potrebno školovanje

U Srbiji je prema podacima UNICEF-a oko 2.100 dece migranata uzrasta od šest do 18 godina kojima je potrebno obrazovanje, saopšteno je iz Ministarstva prosvete posle sastanka ministra Mladena Šarčevića i direktora UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen Lo, prenosi Beta.



Šarčević je izrazio spremnost ministarstva da pomogne da ta deca imaju adekvatno obrazovanje i istakao da je veoma važno obezbediti "vezu između onoga što su ta deca učila i onoga što bi trebalo da znaju".



On je naveo da postoje dva ključna izazova kada je reč o obrazovanju - to što veliki broj te dece ostaje u Srbiji kratko, a drugi što se ta deca nalaze u 17 centara, što iziskuje dodatne napore i organizaciju rada.



Direktor UNICEF-a je istakao da je tokom posete Kanjiži saznao da je čak 90 odsto porodica voljno da decu pošalje u školu, jer je strah od novog i nepoznatog prevaziđen.



"Trenutno 50 dece migranata pohađa školu u Srbiji, a reakcije zajednice, porodica i školskog sistema su veoma pozitivne. Srbija je time još jednom pokazala ljudsko lice kada je reč o odnosu prema izbeglicama", rekao je Sen Lo.



On je naglasio da je za EU potrebe obrazovanja dece migranata spremna da pruži finansijsku pomoć Ministarstvu prosvete.



"Potrebno je da u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice pripremite projekat, pri čemu možete da računate na tehničku podršku UNICEF-a", rekao je Sen Lo.