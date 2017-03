Poremećen avio-saobraćaj u Italiji zbog štrajkova

Avionski saobraćaj danas će u Italiji biti poremećen zbog štrajkova osoblja, među kojima i kontrolora letenja, najavili su u nedelju sindikati. Kontrolori letenja su pozvani na sindikalni štrajk između 13.00 (12.00 GMT) i 17.00 sati (16.00 GMT).

Uz to, svi zaposleni u vazduhoplovstvu su pozvani na 24-očasovnu pripravnost na štrajk, sem u dva špica, od 7.00 do 10.00 (6.00-09.00 GMT) i od 18.00 do 21.00 sat (17.00-20.00 GMT).

Italijanski aviokompanija Alitalija je saopštila da je otkazala 40 odsto svojih domaćih i međunarodnih letova.

Upravo danas vlada, uprava Alitalije i sindikati treba da pregovaraju o nizu problema.

Alitalija je u velikim nevoljama zbog konkurencije jeftinih prevoznika kao što je Rajaner, te planira da za 20 smanji radnu snagu, a plate za skoro trećinu, što je neprihvatljivo za sindikate koji su već pozvali i na štrajk 5. aprila.

Izvor: Beta, AFP