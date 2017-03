Izrael preti Siriji uništenjem vazdušne odbrane

Izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman zapretio jeda će Izrael uništiti sirijsku protiv vazdušnu odbranu ako ponovo bude ciljala izraelske borbene avione nakon što je ta zemlja pokušala da obori izraelske letelice u noći izmedju četvrtka i petka.

"Nemamo interesa da se mešamo u sirijski gradjanski rat, niti za, niti protiv (predsednika Bašara) Asada i nemamo interesa da se sukobimo s Rusima", rekao je Liberman.

"Naš glavni problem je transfer unapređenog oružja iz Sirije u Liban. Zato svaki put kad identifikujemo pokušaj da se prokrijumčari oružje koje bi izmenilo pravila igre, delujemo da ga ometemo. Neće biti kompromisa o tom pitanju", rekao je Liberman.

Ministar je dodao da "ako IDF ( Izraelska odbrambena armija) izabere da deluje, postoji stvaran razlog za to".



Izraelske protivavionske rakete tipa erou presrele su jednu sirijsku raketu S-200 ispaljenu na izraelske avione koje su se vratili na teritoriju pod kontrolom Izraela nakon napada na mete u Siriji. Sirijska strana je tvrdila da je jedan od četiri izraelska aviona oboren, što je Izrael porekao.



To je bio najozbiljniji incident izmedju dve susedne zemlje od izbijanja sukoba u Siriji pre šest godina, naveli su izraelski mediji i prvi koji je izraelska vojska odmah potvrdila.



"Sledeći put ako sirijski sistem za vazdušnu odbranu deluje protiv naših aviona, uništićemo ga. Nećemo oklevati. Bezbednost Izraela je iznad svega drugog, neće biti kompromisa", rekao je Liberman, kako prenose izraelski mediji.



On je takodje rekao da će izraelska vojska slično odgovoriti i na svaku raketnu vatru koja dolazi iz pojasa Gaze kojom vlada islamistički Hamas.



Izrael nastoji da se drži po strani od sukoba koji besni u Siriji, ali odgovara na svako prelivanje vatre preko granice na strateškom Golanu i povremeno izvodi vazdušne udare na konvoje oružja namenjene libanskom Hezbolahu protiv koga je izraelska vojska više od mesec dana ratovala u leto 2006.