Tači: Vojska Kosova u saradnji sa međunarodnim faktorom

Predsednik Kosova Hašim Tači tvrdi da će Kosovo dobiti svoju vojsku uz partnerstvo sa međunarodnim faktorom koji nije protiv transformacije Kosovskih bezbednosnih snaga.

"I stranci i ja se slažemo da se to obavi preko ustavnih amandmana. Treba više da se radi sa Srbima da se vrate u kosovsku skupštinu da bi i oni glasali, ali ako se oni ne vrate, naravno, onda će se ići preko zakona. Naglašavam još jednom, imaćemo i vojsku, i partnerstvo sa međunarodnim faktorom", rekao je Tači.

"Mi ćemo raditi do poslednje sekunde sa Srpskom listom i svim međunarodnim partnerima da se dođe do ustavnih promena, ali ako će Srbija stvarno spreciti i pretiti kosovskim Srbima da ne učestvuju u radu Skupštine, onda ćemo mi ići dalje sa varijantom B", rekao je Tači emisiji "Slobodno srpski", produkcije New Press i Medija centra iz Čaglavice

Nije mogao da precizno odgovori kada će se dogoditi transformacija KBS u oružane snage Kosova, ali je rekao da formiranje vojske Kosova neće značiti i odlazak misije KFOR sa Kosova.

"Ni pod kojom okolnošću! Uloga i mandat Kfora je određena Rezolucijom 1244, određena je i Sveobuhvatnim predlogom predsednika Ahtisarija od 2007. godine. Uloga Kfora je nezamenljiva", rekao je Tači.

Tači je takođe pozvao predstavnike Srpske liste da se vrate u institucije i učestvuju u formiranju Zajednice srpskih opština, jer se kako je rekao, ona ne može formirati bojkotom institucija.

Prema njegovim rečima, Zajednica srpskih opština je mogla da počne da se formira već pre četiri-pet meseci", ali da je kosovska vlada, kako se izrazio, talac bojkota poslanika i srpskih ministara.

"Oni su zvanično deo Kosova, oni primaju plate od vlade Kosova, a ne učestvuju u donošenju odluka. Mislim da to nije fer, nije korektno", smatra Tači.

Tači je rekao da oseća i ličnu odgovornost što za vreme njegovog mandata, dok je bio premijer, nisu otkrivene ubice ubijenih Srba nakon 1999. godine i naglasio da će oni kad tad biti procesuirani.

"Oni pojedinci koji su počinili zločine nad decom u Goraždevcu, oni pojedinci koji su počinili zločine ili, možemo slobodno reći, jedan masakr u Starom Gracku kod Lipljana, treba da izađu pred lice pravde, i bez ikakve razlike, u ovom pogledu ćemo biti beskompromisni. Svi imamo odgovornost da radimo do zadnjih momenata našeg života na rasvetljavanju istine. Pravda može da kasni, ali pobeđuje, pre ili kasnije", rekao je Tači.

Predsednik Kosova je rekao i da podržava inicijativu novinarskih Udruženja na Kosovu i OEBS-a da se formira Komisija koja bi se bavila slučajevima ubijenih i nestalih novinara na Kosovu.