Šabić: Pretnje tužioca nisu me uplašile

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja saopštio je da mu je tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pretio u dopisu u vezi sa jednim predmetom. Zbog toga se pismom obratio republičkom tužiocu Zagorki Dolovac u kom je upozorio na ovaj slučaj.

Rodoljub Šabić rekao je da je u četvrtak primio krajnje neobičan službeni dopis od tužioca Višeg tužilaštva.

„On me tu obaveštava da je postupio po jednom starom nalogu poverenika koji se tiče predaje nekog dokumenta jednom zainteresovanom građaninu. Ali me usput obaveštava da je, iako je on postupio, a to „iako je“ samo po sebi je neumesno jer bio je obavezan da postupi, konstatovao da ja svoje rešenje nisam doneo u zakonom predviđenom roku i da će zbog toga da preispita moje postupanje i da vidi da li tu ima elemenata krivičnog dela. Sa pravnog aspekta, to je potpuno nebulozno. Nema tu nikakvih ni pravnih ni faktičkih činjenica koje bi ukazivale na postojanje bilo kakvog krivičnog dela. Ali je sve stavljeno u kontekst, eto, poverenik ne radi po zakonu.“

Po zakonu, poverenik žalbe treba da reši u roku od 30 dana, ali je poznata činjenica da godinama unazad ova institucija prima ogroman broj predmeta koje ne stiže da obradi u roku zbog malog broja zaposlenih. Samo u ovom trenutku, poverenik ima 4.000 predmeta, dok svakog meseca stiže 900 novih, pa neki postupci traju i po više meseci.

U tom kontekstu, kaže Rodoljub Šabić, ovakvo obraćanje tužioca može da se tumači samo na jedan način.

„To je pretnja. Kada tužilac nekome stavlja nešto u izgled, nekakav postupak za neko delo, a pri tome čak i nije us tanju da artikuliše koje delo, onda to objektivno može da se razume jedino kao pretnja. To sam i napisao državnom tužiocu, zatraživši od njega da tužilac radi svoj posao. Njegov posao nije da preti i insinuira, već da goni učinioce krivičnih dela. To je potpuno neprimereno komunikaciji državnih organa i time ozbiljno ugrožava ugled tužilaštva.“

O motivima za takvu sadržinu tužilačkog dopisa Šabić nije želeo da nagađa.

„Šta god da je motiv, to je nedopustivo. Ne može se tako uplašiti poverenik. Neće to uticati na moj način rada. Ali je svakako jako loša poruka koja ni malo ne doprinosi predstavi o finkcionisanju države.“

U vezi sa ovim slučajem Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije informacije u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i Republičkom javnom tužilaštvu, ali odgovor od tamošnjih predstavnika za medije nije stigao.