Rusija odabrala predstavnika za Evroviziju u Kijevu

Rusija je odabrala predstavnika za 62. Pesmu Evrovizije, čime je zaustavila spekulacije da će bojkotovati to muzičko takmičenje u Kijevu.



Nekoliko ruskih poslanika i ličnosti iz javnog života pozvalo je na bojkot Evrovizije koja će biti održana u maju u glavnom gradu Ukrajine pošto su odnosi dve zemlje pogoršani pošto je Rusija pripojila Krim 2014. godine, ali i zbog podrške pobunjenicima u Ukrajini.



Rusiju će na Evroviziji predstavljati 27-godišnja Julija Samoilova pesmom "Flame is Burning".



Samoilova, koja je u invalidskim kolicima od detinjstva, bila je finalistkinja televizijskog takmičenja "Iks faktor" (X Factor) 2013, a pevala je i na otvaranju Paraolimpijskih igara u Sočinu 2014. godine.



Njena pesma govori o nadi i predstavlja kontrast pobedničkoj pesmi Ukrajine iz 2016. godine. Ukrajinska pevačica Džamala pobedila je na takmičenju baladom pod nazivom "1944" kojom podeća na sovjetsko proterivanje Tatara s Krima u Sibir posle Drugog svetskog rata.



Pesma predstavnice Ukrajine, koja je Tatarka s Krima, protumačena je kao kritika ruske aneksije tog poluostrva 2014. godine, a finale prošlogodišnje Evrovozije ocenjeno je kao najpolitizovanije do sada, javlja agencija Beta.