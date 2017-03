Muižnieks: Preporuka EK o migrantima vodi u kršenje ljudskih prava

Komesar Saveta Evrope (SE) za ljudska prava Nils Muižnieks upozorio je danas da će nedavna preporuka Evropske komisije o produženju perioda zadržavanja migranata u pritvoru verovatno dovesti do kršenja ljudskih prava i neće olakšati legitimne ciljeve kao što su kontrola migracija, lakša obrada zahteva za azil i promocija dostojanstvenog povratka.



Muižnieks je pozvao šefove država i vlada EU, uoči današnjeg sastanka Saveta EU u Briselu, da preusmere pažnju sa zadržavanja migranata u pritvoru na alternativnije i humanije mere kako bi postigli ravnotežu izmedju legitimne potrebe da se kontrolišu migracije i moralne i pravne obaveze da se poštuju ljudska prava, saopštio je SE.



Prema evropskim zakonima, maksimalni period pritvora za migrante, uključujući i azilante, iznosi šest meseci, s mogućnošću proširenja na 12 meseci.



Zakoni nekoliko članica EU predvidjaju kraći maksimalni pritvor, uzimajući u obzir njihove obaveze prema medjunarodnom zakonu o ljudskim pravima, koji nalaže da pritvor traje što kraće, samo dok se ne obradi zahtev za povratak migranata.



Preporuka EK da se maksimalni period za pritvor migranata produži na 18 meseci najverovatnije će ohrabriti pritvaranje migranata u dužem vremenskom periodu, što bi moglo da bude u suprotnosti sa evropskim zakonom o ljudskim pravima, upozorio je komesar SE.





Muižnieks navodi da produženi pritvor ili nesigurnost u vezi sa dužinom trajanja pritvora može predstavljati nečovečno ili ponižavajuće postupanje i kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima.



Drugi problem, kako je naveo, predstavlja preporuka EK da se poveća pritvorski kapacitet u državama članicama što će najverovatnije dovesti do većeg broja migranata u pritvoru.



Komesar za ljudska prava upozorava da preporuka EK u kojoj se konstatuje da pritvor za decu migrante treba da bude "poslednja mera" ipak ostavlja prostor za pritvaranje dece ako "ne postoji alternativa".



On je naveo da se ovakva preporuka kosi sa zaključkom Komiteta UN o pravima deteta da pritvaranje dece migranata nikada nije u najboljem interesu dece i krši njihova osnovna prava.



Osim toga, istraživanja pokazuju da su pritvori za migrante štetni za odrasle, a posebno traumatični za decu, navodi se u saopštenju.



Muižnieks je ocenio da članice EU imaju prava da vrate ljude koji ne ispunjavaju kriterijume za medjunarodnu zaštitu, ali da to moraju da učine uz poštovanje ljudska prava.