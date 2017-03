Pupovac: Antićirilička atmosfera pretvorila se u antisrpsku

Antićirilička atmosfera otprije koju godinu pretvorila se u antisrpsku atmosferu, poručeno je sa konferencije za novinare Srpskog narodnog vijeća na kojoj je predstavljen izvještaj o 331 zabilježenom slučaju govora mržnje i etnički motiviranog nasilja prema pripadnicima srpske manjine u prošloj godini, što je prema godinu ranije porast od 58 posto.

„Ne radi se o izoliranim slučajevima, kao što često kažu pojedini predstavnici države. Radi se o fenomenu koji se širi i koji je sa margine ušao u javni prostor,“ zaključio je saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.

Stranka srpske manjine Samostalna demokratska srpska stranka i dalje će podržavati Plenkovićevu Vladu, ali vrijeme je da institucije sustava počnu reagirati, poručio je.

"Vlada, stranke i mediji najpozvaniji su smanjiti ove crne brojke. Plenkovićeva Vlada mislila je da će demokratske poruke koje šalju da se zaustavi val govora mržnje kojeg su naslijedili od prethodnika, ali to očito nije bilo dovoljno", kaže Pupovac.

„Vlada očito mora početi govoriti jezikom iz kojeg će te grupacije razumjeti što je njezina politika, a to znači da njezina politika nije toleriranje ovakvog govora i ovakvog fenomena, koji nije stvorila ova Vlada. On je naslijeđen. Iako to nadilazi funkciju ove konferencije za novinare reći ću i to - to je zapravo sukob između postojeće Vladine politike i politike koja je poražena.“

Pupovac kaže kako bi Vlada do komemoracije u Jasenovcu sredinom sljedećeg mjeseca trebala reagirati i maknuti ustaški pozdrav sa spomen- ploče poginulim hrvatskim braniteljima u mjestu Jasenovac, a ploču i dalje tamo ostaviti – ali bez pozdrava, pa se neće desiti da i ove godine u Jasenovcu budu odvojene komemoracije, kako je bilo prošle godine.