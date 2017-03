Crnadak: Počela rad komisija koja će ispitati otvraranje pošte Ivanića

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je Srni da je počela sa radom komisija koja će ispitati slučaj otvaranja pisma koje je iz Međunarodnog suda u Hagu upućeno predsjedavajućem Predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću.



"Komisija ne može brzo da završi rad, jer mora da obavi razgovore u Hagu i ovdje, tako da će to potrajati. Ali, bitno je da je počela da radi", rekao je Crnadak.



Međunarodni sud u Hagu uputio je članovima Predsjedništva BiH pismo povodom zahtjeva za reviziju presude BiH protiv Srbije, ali je pismo adresirano na Ivanića bilo otvoreno, za razliku od pisama upućenih hrvatskom i bošnjačkom članu Predsjedništva BiH Draganu Čoviću i Bakiru Izetbegoviću.



Crnadak je rekao da je pozvao na konsultacije ambasadora BiH u Hagu Mirsadu Čolaković koja, prema instrukcijama Izetbegovića, nije htjela da uruči njegovo pismo Međunarodnom sudu.



"Obavio sam sa njom razgovor i do daljeg to je interna komunikacija unutar insititucije. Kada budem imao koncipiran prijedlog i kada ga uputim Predsjedništvu BiH obavijestiću javnost o tome", rekao je on.



Crnadak je naveo da nema informaciju kada bi Međunarodni sud pravde mogao da saopšti da li je Sakib Softić legitimni zastupnik BiH u podnošenju zahtjeva za reviziju presude, ali da očekuje da će odluka, kada bude donesena, biti upućena posredstvom Ambasade BiH u sjedište MVP-a u Sarajevu.