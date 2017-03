Fico i Davis: Brexit ne smije da podstakne druge zemlje EU

Britanski ministar za brexit David Davis i slovački premijer Robert Fico ocenili su u petak u Bratislavi da odlazak Velike Britanije iz Evropske unije koji će, kako je rekao britanski ministar, početi prema planu do kraja marta, ne sme nikako da podstakne "exite" drugih članica.



"Uložićemo maksimalne napore da pregovori o brexitu budu uspješni za obije strane i da eliminišemo prijetnje da će u drugim članicama biti ohrabrene snage koje žele izlazak iz EU. Smatramo da EU kao projekt mora da uspije, to je u našem vlastitom interesu. Moramo, recimo, da sarađujemo u oblasti borbe protiv terorizma", kazao je Davis na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora sa Ficom, prenosi agencija Beta.



Slovački premijer naglasio je da Slovačka poštuje odluku Velike Britanije da ode ali da žali zbog nje.



"Slovačka želi da ostane u EU zato što zaista vjeruje u taj projekt. Slovačkoj je izuzetno stalo do toga da pregovori Velike Britanije i EU ne završe tako da Britanci izvuku samo koristi a EU samo štetu. Zato što bi to moglo da podstakne ljude u drugim zemljama da organizuju slične referendume", rekao je Fico.



Davis je kao fame uobičajene u medijskom prostoru svake zemlje, označio nezvanične informacije iz britanske štampe da će Britanija čim počnu pregovori o brexitu onemogućiti slobodno doseljavanje novim imigrantima iz ostalih članica EU.



"Mi ne želimo da naši građani koji su već u Velikoj Britaniji budu na bilo koji način oštećeni zbog brexita. Ministar Davis je kazao da će se prema onim slovačkim državljanima koji već jesu u njoj Velika Britanija ponijeti velikodušno. To može svašta da znači jer se đavo uvijek krije u detaljima. Zato ćemo pratiti kako će se ostvarivati ta velikodušnost", kazao je Fico.



Britanski ministar je objasnio da "velikodušnost" znači da Velika Britanija želi da njene građane u drugim članicama EU tretiraju isto tako i da imaju ista prava kao i Evropljani iz drugih članica koji su u Velikoj Britaniji.



Izvor: Beta