Mej: Parlament ne smije odlagati početak pregovora o izlasku iz EU

Britanska premijerka Tereza Mej rekla je danas da parlament ne smije da odlaže 'ono što Britanci žele', odnosno početak pregovora o izlasku iz Evropske unije.



Ona je to izjavila, jer gornji dom britanskog parlamenta, Dom lordova, danas počinje dvodnevnu raspravu o zakonu kojim se daje ovlaštenje vladi da pokrene proces odvajanja od EU.



Predstavnici opozicije u Domu lordova traže izmjene zakona kako bi obezbijedili veću ulogu parlamenta u pregovorima o izlasku iz EU.



Članovi gornjeg doma, koji se ne biraju na izborima, ne mogu da odluče drugačije od donjeg doma koji je usvojio pomenuti zakon, ali mogu da odlože njegovo usvajanje, čime bi ugrozili početak pregovora sa EU do 31. marta kojeg je vlada odredila kao krajnji rok.



Premijerka je rekla da je donji dom usvojio zakon bez amandmana i da se nada da će 'Dom lordova obratiti pažnju na to'.



Donji dom britanskog parlamenta usvojio je zakon 8. februara sa 494 glasa za i 122 protiv.

Tereza Mej je obećala da će prije 31. marta aktivirati član 50 Lisabonskog ugovora, čime se pokreću dvogodišnji pregovori sa EU o uslovima izlaska iz Unije.