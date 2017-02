Čupić: Verovatno je došlo do rascepa u SNS-u

Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić ocenio je danas da je u Srpskoj naprednoj stranci (SNS) došlo do "raskola", o čemu svedoči to da niko od ministara nije prisustvovao proslavi Dana državnosti koju je organizovao predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

"To je nešto što čovek ne može da shvati. Čak ni ministri iz drugih partija kao koalicioni partneri nisu došli. To je u pitanju državni praznik, nezavisno ko je predsednik, to se odaje priznanje državi, jer je to Dan državnosti i to je nešto što govori da je nastao veliki raskol i da su velike nesuglasice, kada se na takav način bojkotuje državni praznik", rekao je Čupić agenciji Beta.

On je rekao da je verovatno došlo do nekakvog rascepa i da su prekršena neka obećanja, a da je Nikolić na proslavi nagovestio da je u mandatu bio "ponižen, napadan i da nije imao nikakvu zaštitu od svoje partije".

Čupić je ocenio da, ako bi Tomislav Nikolić odlučio da se ponovo kandiduje, to bi značilo da računa na podršku birača.

"Pitanje je šta znači podrška partije, da li to znači podrška Glavnog odbora, da li je to podrška takozvanih predsedništava i vodećih ljudi u okviru opštinskih odbora. To ostaje znak pitanja. Mi ne znamo šta misli njihovo članstvo i simpatizeri. Ako krene u izbore on računa na nešto što bi mu donelo neke glasove, a to su birači i simpatizeri", rekao je Čupić.