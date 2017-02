Dačić: Nije otvoreno pitanje parlamentarnih izbora

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da pitanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji nije otvoreno, a o nezvaničnim navodima da će se predsednik Srbije Tomislav Nikolić kandidovati i na predstojećim predsedničkim izborima rekao je da "nema zvanične potvrde ali da nema ni demantija".



"Očigledno je da je ta vest namerno plasirana i da je očigledno da takva namera postoji, ili barem namera da se obavi neki pritisak na Aleksandra Vučića... Mislim da su efekti potpuno suprotni, ako je Nikolić nešto hteo", kazao je Dačić za RTS.



"Ako ne možete da prihvatite odluku svoje partije i ako ćete se kandidovati protiv onog sa kojim ste saradjivali i time se svrstati u red onih koji su protiv Vučića. U čemu je razlika izmedju njega i Jankovića i Jeremića i ostalih", kazao je Dačić.



On je kazao da je Nikolić postigao suprotan efekat i da je učvrstio jedinstvo SNS i koalicionih partnera.



Dačić je kazao da je Vučić sigurno razočaran odlukom i pristupom Nikolića.



"Ali vas u politici ne sme ništa iznenaditi. Mene nije. Nema odustajanja. Tomislav Nikolić je završio svoju priču sa SNS ako želi da razgovara jezikom ucena", kazao je on i dodao da sinoć nije bilo razgovora Vučića i Nikolića o čemu su pisali pojedini mediji.



Dačić je izjavio kako misli da "nemamo apsolutno otvoreno pitanje" o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima.



"Zašto bismo imali? Ja jedva čekam da vidim sednicu GO SNS i poslanike. Ko će da glasa za Tomislava Nikolića. O čemu vi pričate? Kakve podele u SNS, pa ko je lud da ide za gubitnikom", kazao je



On je ocenio da nije prejaka njegova ranija kvalifikacija da je najava predsedničke kandidature Nikolića sramota.



Dačić je dodao da ga je više strah od toga šta će da uradi Vučić nego Nikolić i da se boji da se lider SNS ne predomišlja.



Na pitanje da li je za njega prihvatljivo da Nikolić bude premijer, o čemu pišu pojedini mediji, Dačić je rekao da ne želi uopšte o tome da razgovara.



"Posle ovog što se desilo za mene nije prihvatljivo da bude ništa", kazao je on.