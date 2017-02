Potpredsednik Samsunga u pritvoru

Vlasti Južne Koreje uhapsile su danas potpredsednika kompanije Samsung Elektroniks Li Džae Jonga zbog umešanosti u korupcionaški skandal koji je doveo do opoziva predsednice Park Geun Hje.Li (48) je u pritvoru, gde čeka da odluku sudija o podizanju optužnice i eventualnom daljem sudskom postupku, što bi moglo da traje mesecima.



Tužilaštvo će moći da ga drži u pritvoru do 20 dana pre zvaničnog podizanja optužnice.



Sud u Seulu je juče odlučio da izda nalog za hapšenje naslednika kompanije Samsung Grup. On se sumnjiči da je, izmedju ostalog, dao skoro 40 miliona dolara mita saradnici predsednice Park.



Samsung je saopštio da će učiniti sve što je u moći kompanije da se otkrije istina tokom predstojećeg sudskog procesa.



Sud je odbio zahtev tužilaštva da izda nalog za hapšenje predsednika Samsung Elektroniksa Park Sang Džina.