Rasprava o ukidanju veronauke i građanskog vaspitanja u Srbiji

Nacionalni prosvetni savet Srbije raspravlja danas o radnoj verziji Nacrta zakona o sistemu vaspitanja i obrazovanja, koji im je upućen iz nadležnog Ministarstva prosvete, u kome se, između ostalog, predlaže i ukidanje veronaouke i građanskog obrazovanja kao obaveznih predmeta.

“Menja se struktura svih izbornih predmeta. To više neće biti izborni predmeti, već programi, ma šta to značilo. Kako će to biti realizovano, to ne znam”, kaže za RSE Aleksandar Lipkovski, predsednik Nacionalnog saveta.

On nije želeo da komentariše predloženo rešenje o ukidanju do sada obavezne nastave veronauke odnosno građanskog obrazovanja, ali je potvrdio da je već bilo desetak pismenih reakcija članova Nacionalnog saveta na predloženi zakon i da su sve redom bile negativne.

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije nisu hteli da komentarišu predložena rešenja, dok ne bude utvrđen konačni tekst nacrta zakona.

Takođe, Lipkovski podvlači i prigovore koji su se u javnosti pojavili zbog toga što nije konsultovana stručna javnost u procesu pripreme ovog zakonskog predloga:

“Osnovni problem je što je radna grupa praktično radila u tajnosti, potpuno netransparentno, za razliku od drugih zakona, na primer Zakona o visokom obrazovanju, gde su u radnoj grupi učestvovali i rektori državnih univerziteta. Mi smo samo mogli iz kontroverznih izjava u štampi da naslutimo šta će i kakvo će biti rešenje” kaže Lipkovski i dodaje da postoji još jedan krupan problem:

“Izuzetno se centralizuju sva odlučivanja u prosveti u rukama jednog čoveka, ministra”, rekao je Lipkovski za RSE uoči sednice Saveta.