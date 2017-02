Stoltenberg: Crna Gora relativno brzo članica NATO-a

Vanjskopolitički odbor američkog Senata već je podržao ratifikaciju Protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u i ne postoje naznake da američka administracija ne podržava taj proces, saopćio je glavni tajnik Alijanse, Jens Stoltenberg.

“Ne mogu da pričam u ime Senata, jer se radi o suverenom parlamentu članice NATO-a”, kazao je Stoltenberg na konferenciji za novinare uoči sastanka ministra obrane koji počinje sutra.

Stoltenberg je podsjetio da su 24 države članice NATO-a ratificirale Protokol o pristupanju Crne Gore savezu.

“Četiri su ostale, ne mogu reći kad će se to desiti, nadam se što je prije moguće, ali parlamenti su suvereni i odlučuju sami kad donose odluke. Ali mislim da je to dobar put ka tome da Crna Gora bude relativno brzo članica”, kazao je on.