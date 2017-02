MPK: Nastavlja se suspenzija ruskih sportista

Međunarodni paraolimpijski komitet (MPK) saopštio je danas da bi suspenzija ruskih sportista s invaliditetom trebala da ostane na snazi, s obzirom na to da Rusija izbegava da se bavi optužbama o navodnom zataškavanju dopinga.



Međunarodni paraolimpijski komitet je suspendovao ruske takmičare sa prošlogodišnjih Paraolimpijskih igara u Rio de Žaneiru zbog navodnog masovnog zataškavanja i sistemskog dopinga, u kojem je po izveštaju profesora Ričarda Meklarena učestvovao i sam vrh države.



Predsednik radne grupe MPK, koja sarađuje s Paraolimpijskim komitetom Rusije (RPK), Endi Parkinson napisao je u svom izveštaju da do ukidanja suspenzije neće doći sve dok RPK u potpunosti ne otkloni probleme koji su doveli do nje.



On je dodao da je izmedju MPK i RPK stvorena "pozitivna radna atmosfera i dijalog".



Zimske paraolimpijske igre održaće se naredne godine u Južnoj Koreji, ali pitanje je da li će i koliko ruskih sportista biti na njima, s obzirom na to da propuštaju veći deo kvalifikacija.