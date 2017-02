Kurc: Važno je da se poštuje dogovoreno u Briselskom dijalogu

Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastijan Kurc izjavio je u ponedjeljak da je važno da se poštuje ono što je dogovoreno u okviru Briselskog dijaloga, kao i da dijalog Beograda i Prištine bude nastavljen.



Odgovarajući u Beogradu na pitanje da li Austrija, kao članica EU i zemlja predsedavajuća OEBS-u, može da utiče na Prištinu da omogući formiranje Zajednice srpskih opština, Kurc je rekao da je sasvim jasno da "ono što je dogovoreno mora da se poštuje".



"Pokušavamo da doprinesemo, i kao zemlja članica Unije i kao predsedavajuća OEBS-u, da dijalog Beograda i Prištine bude uspešan i podrazumeva se da ćemo to činiti", rekao je Kurc.



On je dodao da je najvažnije da dijalog bude nastavljen i izrazio zahvalnost svima koji se za to iskreno zalažu.



Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastijan Kurc razgovarao je sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu i poručiti da će Austrija učiniti sve da zadrži zemlje Zapadnog Balkana, a posebno Srbiju, na putu ka Evropskoj uniji.



"Iako je protekla godina bila teška za EU, naš stav ostaje isti želimo da zemlje Zapadnog Balkana a naročito Srbiju zadržimo na putu ka EU i učinićemo sve da se to nastavi", rekao je Kurc na zajedničkoj konferenciji za medije posle razgovora sa premijerom Vučićem.



Govoreći o situaciji u regionu Kurc je rekao da želi da zahvali premijeru Srbije za "vodeću ulogu u Srbiji i konstruktivnu ulogu na celom Balkanu".

"Balkan je i dalje region gde često dolazi do izazova i ponekad tenzija, tu je potrebna trezvena politika i političari koji misle na ceo region i rade na tome da on ima pozitivan razvoj", rekao je Kurc.



Kurc je rekao da izmedju Austrije i Srbije postoji snažna politička i ljudska povezanost koja nije samo istorijska već je okrenuta i ka budućnosti.



Austrijski ministar je dodao da je osim o političkoj i privrednoj saradnji, sa Vučićem razgovarao i o rešavanju izbegličke krize i izrazio zahvalnost na "podršci Srbije i drugih prijatelja na Balkanu u zatvaranju balkanske izbegličke rute".