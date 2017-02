Opozicija u Višegradu traži referendum zbog preseljenju opštinske uprave u Andrićgrad

Opozicione stranke u Višegradu skupljaju potpise građana za održavanje vanredne sjednice lokalnog parlamenta na kojoj bi se predložilo raspisivanje referenduma o preseljenju opštinske administracije u kompleks "Andrićgrad".



Predsjednik Srpske demokratske stranke u Višegradu Ljubuša Škipina izjavio je novinarima da je ovo nastavak borbe opozicije zbog namjere vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) da se opštinska administracija iz centra grada preseli u "Andrićgrad".

"Smatramo da je to pogrešno, jer se opštinska administracija iz centralne gradske zone izmješta u privatni kompleks 'Andrićgrada'. Odluka o izmještanju donijeta je na sjednici opštinskog parlamenta, na bazi političkog nasilja i bez kvalitetno provedene javne rasprave", istakao je Škipina.



Prema zakonu o lokalnoj upravi, za pokretanje ove incijative potrebno je pet posto potpisa građana od ukupnog broja biračkog tijela.



Član Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Aleksandar Fulurija ocijenio je da se ovakvom odlukom uništava posao u glavnoj ulici, gdje se sada nalazi zgrada opštine, s obzirom na to da su u centru grada smještene mnoge trgovinske i zanatske radnje.



"Mnogi građani se sad osjećaju prevarenim i obmanutim, jer su neke stranke koje su sada u vlasti, u predizbornoj kampanji obećavale da nisu za to da se zgrada opštine seli, a sada su za to glasale", naveo je on.



Lokalni parlament je u januaru glasovima 12 odbornika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Demokratskog narodnog saveza (DNS) i Socijalističke partije odlučio da se kompletna opštinska administracije iz sadašnje zgrade u centru Višegrada preseli u Gradsku kuću u kompleksu "Andrićgrada".



Privredno drušvo "Andrićgrad" osnovano je 2011. godine, a prema potpisanom ugovoru, Vlada Republike Srpske u toj firmi ima 24,5 posto udjela, koliko i opština Višegrad, dok "Lotiki", firmi reditelja Emira Kusturice, pripada većinski udio od 51,51 posto.



Osnivački ulog firme je 10.000 KM, od čega je Kusturičina "Lotika" položila 5.100 maraka, a opština Višegrad i Vlada RS po 2.450 maraka.



Kako navodi agencija Beta, Vlada Srbije donirala je za "Andrićgrad" više od 1,7 miliona maraka.