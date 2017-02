Obalska straža presrela 400 migranata kod obala Libije

Obalska straža presrela je kod obala Libije više do 400 migranata koji su se uputili u Evropu, izjavio je danas portparol libijske mornarice Ajub Kasem.



Među migrantima ima žena i dece.



Obalska straža je presrela gumene čamce u više navrata od četvrtka ujutru do danas, na nekoliko nautičkih milja od grada Sabrate, 70 kilometara zapadno od Tripolija, rekao je Kasem.



Migranti, poreklom iz više afričkih zemalja, biće upućeni u prihvatne centre.



Lideri Evropske unije složili su se juče na samitu u Valeti da treba preseći Sredozemnu rutu kojom je tokom protekle tri godine oko pola miliona afričkih ilegalnih migranata pokušalo da stigne od Libije do Evrope, često plaćajući životom.