Vigemark: Nemam ograničenja da se sastajem s Dodikom

Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark izjavio je u petak u Bijeljini da ne postoje nikakva ograničenja kada je riječ o njegovim sastancima s bilo kojim političarem u BiH, uključujući i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

"Takvo nešto nije na snazi, ali ja bih generalno bio zagovornik što snažnijeg dijaloga među političkim liderima u BiH”, rekao je Vigemark novinarima u Bijeljini.



Prema njegovim rečima, u BiH je evidentan izostanak međusobnog dijaloga i kontakata između domaćih političara.



Vigermark smatra da bi političari u BiH trebalo da komuniciraju između sebe, a ne putem medija i da traže zajednička rješenja za probleme koji podjednako pogađaju sve građane u BiH.



Šef delegacije EU u BiH je rekao da nije davao izjave u kojima je poredio dešavanja u BiH i Rumuniji, ali da je tačno da je na jednoj društvenoj mreži postavio pitanje koje je glasilo: "Da li je ovako nešto moguće u BiH".



"A to nešto 'ovako' odnosi se na mirne proteste koji su izraženi protiv korupcije, a korupcija je jako veliki problem, veoma izražen u BiH", rekao je Vigemark.



On smatra da se demonstracije poput onih u Rumuniji ne bi mogle desiti u BiH, jer u BiH "ne postoji odgovarajuće političko liderstvo niti postoji interes koji je prisutan u civilnom sektoru, odnosno među građanima".



"To ne postoji upravo zbog rascjepkanosti i podjela prisutnih u ovom društvu, podijeljenom na tri konstitutivna naroda. Generalno, svako pitanje, uključujući i pitanje korupcije, tretira se u jednom nacionalnom kontekstu", rekao je Vigemark.